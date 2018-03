Thomas wint met Franse Haiku 29 maart 2018

02u34 0

Een van de leerlingen van het Sint-Vincentiuscollege is in de prijzen gevallen met het schrijven van een Franse Haiku. Een vijftigtal scholen lieten hun leerlingen deelnemen aan de haikuwedstrijd in het Frans. Elke school mocht vier haikus inzenden. Daaruit werden vijftien winnaars gekozen in verschillende categorieën. Daarbij won ook Thomas Dignef, uit het vijfde jaar, de prijs van de Vereniging van de Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap. De prijsuitreiking vond plaats in de Franse Ambassade in Brussel.





(DND)