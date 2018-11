Theaterspektakel Karmeliet op TV OOST Nele Dooms

08 november 2018



Het openlucht theaterspektakel Karmeliet, dat de voorbije zomer werd opgevoerd op het domein van het Kasteel van Opdorp, zal binnenkort te bekijken zijn op televisie. Dankzij steun van het Buggenhoutse gemeentebestuur zal de regionale zender TV OOST het massaspektakel uitzenden. Camerata Productions pakte eind augustus uit met ‘Karmeliet’. Het massaspektakel vertelt een geromantiseerde ontstaansgeschiedenis van het Karmelietenbier van Buggenhout in de zeventiende eeuw. “Het kasteeldomein vormde het perfecte decor voor het spektakel, waar honderd acteurs en figuranten, allemaal gehuld in op maat en handgemaakte kostuums, aan deelnamen. Er waren ook een tiental paarden en ruiters, special effects en zelfgeschreven en gecomponeerde songs. Het gebeuren lokte in totaal meer dan drieduizend toeschouwers. Voor wie de voorstelling miste of ze graag nog eens opnieuw wil zien, komt er dus nog een kans. Op zondag 18 november zendt TV OOST het Theaterspektakel Karmeliet uit. Dat gebeurt om 12 en om 15 uur.