Theatergroep Cocktail brengt 'Den Bompa' 19 januari 2018

Een klassieker van jewelste. Daar zorgt Theatergroep Cocktail met haar nieuwste productie voor. De acteurs brengen 'Den Bompa'. "We spelen het theaterstuk waarop de latere televisiereeks gebaseerd werd", zegt Filip Van Ransbeke, één van de acteurs. "Het stuk zelf dateert van 1980. In een doorsnee Vlaamse familie maken de schoondochters zich zorgen over de geestelijke gezondheid van 'den bompa'. Zou hij naar een rusthuis moeten? En welke rol kunnen de kleinzoon en zijn liefje in de oplossing van dit dilemma spelen? Een nieuwsgierige buurvrouw komt alles nog wat ingewikkelder maken. Het publiek maakt kennis met een ontmoeting van drie generaties rond een immer actueel onderwerp. Toeschouwers mogen zich verwachten aan een komedie met een dramatisch ondertoontje of een drama met een komische noot." De regie is in handen van Stijn De Wolf. Acteurs van dienst zijn Erna Caluwaerts, Dina Annaert, Tine Haesebrouck, Elien De Ridder, Stef Buys, Michel Annaert, Jelle Van Nieuwenhove en Filip Van Ransbeke. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 20, vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari en vrijdag 2 en zaterdag 3 februari, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Beukenhof, aan de Broekstraat 18 in Buggenhout. Info en reservatie: theatergroepcocktail@gmail.com. (DND)