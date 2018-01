The Barn viert één jaar Amerikaanse burgers UITBATERS DROMEN VAN TWEEDE FILIAAL IN DENDERMONDE NELE DOOMS

Didier Viëtte en Kelly Van Gucht in hun zaak. In de week van 17 januari vieren ze hun eerste verjaardag. Buggenhout Amerikaanse hamburgers in Buggenhout. Daar zorgt The Barn precies één jaar lang voor. Uitbaters Didier Viëtte en Kelly Van Gucht bouwden café De Linde om tot echte hamburgertent. De USA burgers, milkshakes, donuts en hotdogs blijken een succes. Het doet Viëtte zelfs luidop dromen van een extra zaak in Dendermonde.

Lamsburger met andalouse en knapperige groenten, een twister met beef en kip, pepersaus, bacon & eggs en sappige groenten, een American Classic of een chicken cheese. In The Barn kan het allemaal. Er staan meer dan dertig verschillende Amerikaanse burgers op de menukaart. Didier Viëtte maakt er al een jaar een erezaak van om verschillende burgers te bedenken en te laten proeven. Inspiratie haalt hij natuurlijk in ... Amerika.





"Amerikaanse burgers in Buggenhout, wie had dat gedacht", zegt Viëtte. "We zijn daar alleszins vrij uniek in. Echt een typische zaak zoals de onze, dat vind je in België haast niet. Bezoekers krijgen hier geen kant en klare burgers, maar speciaal bereid echt rundsvlees, sappig en met smaak. En er wordt hier met de handen gegeten, zoals dat bij een echte hamburger hoort. Mes en vork vind je hier niet op de tafels. Dat doet sommigen bij een eerste bezoek raar opkijken, maar het concept valt vervolgens wel duidelijk in de smaak." Dat de hamburgertent zo'n succes zou worden, hadden Viëtte en Kelly Van Gucht niet gedacht toen ze een jaar geleden aan dit avontuur begonnen. "We baatten drie jaar café De Linde, op de hoek van de Hanenstraat met de Beukenstraat uit", vertellen ze. "We liepen al lang met het idee rond om iets extra met de zaak te doen. Toen de huisbaas besliste het pand te verkopen, slaagden we erin om het zelf te verwerven. Daarmee konden we onze droom realiseren. We wilden natuurlijk niet de zoveelste brasserie op rij zijn en beslisten voor een uniek concept te gaan."





Geert De Rycke Bij The Barn krijg je homemade Amerikaanse burgers, zoals deze met bacon & eggs.

Passie

Daarmee was The Barn geboren, met stevige burgers voor iedereen. "We maken hier eigenlijk onze eigen passie mee waar", zegt Viëtte. "We zijn ook helemaal gek van Amerikaanse burgers. Omdat ik zelf een opleiding aan de hotelschool genoot, kan ik er nu zelf mee aan de slag. Ik combineer sausjes, vlees en groenten, tot telkens een ander resultaat. Allemaal homemade, met de grootste zorg. Zalig is dat."





"Het is de beste beslissing die we ooit genomen hebben", vertelt Van Gucht. "We maken mensen blij. Wie hier binnen komt en weer vertrekt, heeft een smile op zijn gezicht. Dat maakt van onze job de leukste die er is. En we kunnen onze creativiteit kwijt, want een hamburger is enorm veelzijdig. Je kan er blijven creëren."





Echt succes geworden

Wie wil, kan in The Barn komen eten, maar ook afhalen is mogelijk en in het weekend leveren de uitbaters aan huis. "Ons publiek is enorm veelzijdig, van jong tot oud", zegt Viëtte en we hebben ondertussen een uitgebreid klantenbestand kunnen uitbouwen. We schrikken daar zelf wat van over de korte tijd waarin deze zaak een echt succes geworden is. Veel mensen hebben hun vaste frituurdag bijvoorbeeld omgeruild voor onze burgers. Dat doet ons erg veel plezier. Ik denk dat dit aan ons unieke concept te danken is. Iedereen raakt de pizza, pita en friet allicht wel eens beu en dan vormen onze hamburgers een mooi alternatief." Het succes doet de uitbaters luidop dromen over de toekomst. Een nieuwe website is volop in de maak en er komt ook een foodtruck-versie van The Barn. "Bovendien hopen we om ook in Dendermonde een tweede filiaal van The Barn te kunnen openen", zegt Viëtte. "Maar eerst gaan we uitgebreid onze eerste verjaardag vieren. Dat doen we in de week van 17 januari met allerlei verrassingen voor de klanten. We gaan ook de allergrootste hamburgereter belonen."





Info via Facebook-pagina thebarnburgerjoint.