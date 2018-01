Terkamerveld afgesloten 02u27 0

Het Terkamerveld in Buggenhout zal deze week enkele dagen afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding zijn afbraakwerken die plaatsvan aan de Kerkstraat 24. Om veiligheidsreden moet Terkamerveld daarvoor afgesloten worden gedurende drie dagen. Dat is het geval op donderdag 18, vrijdag 19 en maandag 22 januari. Bestuurders kunnen dan de straat niet in. (DND)