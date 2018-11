Tentoonstellin ‘Grafiek’ te bezichtigen in raadszaal Nele Dooms

28 november 2018

In het Administratief en Cultureel Centrum van Buggenhout start vanaf dit weekend een nieuwe tentoonstelling. Kunstenaar Ronald Joossen pakt er, op uitnodiging van de Kunstraad van Buggenhout, uit met de expo ‘Grafiek’. Joossen toont afdrukken van tekeningen op kalkzandsteen. De meeste van de tentoongestelde werken komen voort uit Italiaanse en vooral Romeinse ervaringen van de kunstenaar. De tentoonstelling is te bezichtigen van zaterdag 1 december tot zondag 29 december, elke zaterdag en zondag van 15 tot 17 uur. De toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen terecht in de raadszaal van het ACC, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. Info: andre.binon@gmail.com.