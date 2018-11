Tejater Restant viert 35ste verjaardag met naaktkalender Nele Dooms

20 november 2018

16u30 0 Buggenhout Tejater Restant pakt uit met een ludiek initiatief naar aanleiding van haar 35-jarig bestaan. Om het jubileum te vieren, komt er een “naaktkalender” uit van het toneelgezelschap. Die bevat scènes uit de nieuwe productie van Restant “Calender Girls”. “Na 35 jaar zijn we nog altijd springlevend”, zegt Pol Verest, bezieler van het amateurgezelschap.

Voor topentertainment zorgen bij elke voorstelling. Die ambitie draagt Tejater Restant al 35 jaar lang hoog in het vaandel. Ook in de toekomst wil het amateurgezelschap daar geen afbreuk aan doen. “Ons publiek verrassen met een toffe voorstelling en tegelijk zorgen voor een sfeervolle omkadering om naar het toneel te kijken. Daar draait het om”, zegt voorzitter Pol Verest. “Om dat mogelijk te maken beschikken we al jaren over een fantastisch team van medewerkers. Het zijn allemaal vrijwilligers, met een hart voor theater. Dankzij hen houdt Restant het al zo lang vol.”

Het gezelschap ontstond op 24 april 1983 en speelde in januari 1984 haar eerste productie “Gevaarlijk snoepgoed”. “Restant ontstond in de schoot van de KSA”, vertelt Verest. Samen met enkele andere leiders kregen we het idee om eens een echt toneelstuk te spelen. We brachten dat idee in ‘81 in praktijk en twee jaar later was Restant een feit.” Tegen 2011 had het gezelschap al vijftig producties op het actief. Met verschillende daarvan werden prijzen geoogst en Restant toonde zich meermaals tijdens Klasseringstornooien. Ook voorstellingen voor het goede doel passeerden diverse keren de revue. Ondertussen moest het gezelschap wel heel vaak verhuizen. In dertig jaar tijd deden twaalf verschillende locaties dienst. Een vaste thuis heeft Restant nu in het eigen Theatercafé Pallieter in Opstal.

“We hebben echt al prachtige dingen neergezet en dat willen we blijven doen”, zegt Verest. Bewijs daarvan is de volgende productie “Calender Girls”. Elf voorstellingen lopen daarvan momenteel. Het toneelstuk vertelt het verhaal van een vrouwenvereniging die zich naast het organiseren van lezingen over cakes en breitechnieken, ook jaarlijkse bezig houdt met een kalender voor een goed doel. Om de opbrengst te verhogen willen de dames uitpakken met een naaktkalender.

Restant laat zich inspireren door het verhaal om ook zelf een ludieke kalender uit te brengen. “Daarin staan foto’s met leuke scènes uit de eigen productie”, zegt Verest. “We bieden de kalender na elke voorstelling te koop aan. Hij kost 15 euro. De opbrengst ervan schenken we aan het goede doel. De centen gaan naar Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op Tegen Kanker.”

Voor “Calender Girls” is Rudy Goes regisseur van dienst. Later volgen nog twee producties, een jubileumjaar waardig. Zo regisseert Geert Defour de jongerenproductie “Lord of the Flies”. Die is bestemd voor jongeren vanaf dertien jaar. Voor de derde productie herwerkte Goes de roman “Pallieter” van Felix Timmermans tot een toneelstuk. Daarmee pakt Restant voor het eerst uit met een geheel eigen creatie.

Voorstellingen van “Calender Girls” lopen nog tot en met zaterdag 8 december. Liefhebbers kunnen terecht in De Pallieter, aan de Broekstraat in Opstal. Info: www.restant.be.