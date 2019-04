Tegen zomer voorontwerp voor heraanleg Mandekensstraat Nele Dooms

16 april 2019

13u59 2 Buggenhout Tegen de zomer moet het voorontwerp voor de heraanleg van het deel van de Mandekensstraat op de grens van Buggenhout, Dendermonde en Lebbeke klaar zijn. De drie gemeenten werken samen voor het project. Het studiebureau is in gang gezet.

Dat wist schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V) te vertellen tijdens de jongste gemeenteraad na vragen over het dossier door oppositieraadslid Steven Creyelman (VB). Die drong al meermaals aan op een heraanleg van de weg, omdat buren er al jaren aan de klaagmuur staan. Door de slechte staat van het wegdek hebben ze last van lawaaihinder en trillingen door het vrachtverkeer dat er passeert. Enkele huizen vertonen er zelfs al scheuren door.

“Omdat er maar niets gebeurt aan de straat is dit ‘vergeten stuk van de Mandekensstraat‘ gaan heten”, zegt Creyelman. “Ondertussen werden door de drie betrokken gemeenten al de nodige stappen gezet om een dossier op te starten, maar we zijn alweer drie jaar verder en op wat voorlopige oplapwerken na is er nog altijd niet veel gebeurt.”

Volgens schepen Hermans wordt er achter de schermen wel aan het project gewerkt. “Dat het studiebureau aan het werk is, is goed nieuws”, zegt hij. “We wachten nu nog op verdere samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. 2020 was aanvankelijk naar voor geschoven als startdatum voor de werken, maar dat zal toch nog iets langer duren.”