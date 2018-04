Teelt van pompoenen in de kijker 07 april 2018

De Volkstuin Buggenhout organiseert op woensdag 11 april een informatieavond. Thema is de teelt van pompoenen en courgettes. Aandacht gaat ook naar éénjarige bloeiende klimplanten. De voordracht begint om 19 uur in café De Ster, aan de Stenenstraat in Opstal. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Info: pierrephilips@telenet.be. (DND)