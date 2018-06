Taalkom sluit derde werkjaar af 29 juni 2018

De Taalkom van Buggenhout sloot zijn werkjaar af. Taalkom is een samentrekking van Taalbad en Welkom. "Voor het derde jaar op rij volgen groepjes anderstalige inwoners van Buggenhout Nederlandse les", legt Dirk Lissens van het OCMW Buggenhout uit. "Het aantal deelnemers blijft elk jaar stijgen en vrijwillige taalbuddy's staan klaar om de nieuwkomers te helpen, ook om hun weg te vinden binnen de Buggenhoutse gemeenschap. Er is ook huiswerkbegeleiding voor anderstalige kinderen. Om alweer een succesvol jaar af te sluiten organiseerden we een leuke activiteit."





De deelnemers trokken met gocarts door Buggenhout, lunchten in De Orangerie en brachten een bezoek aan de ijskelder van Opdorp.





(DND)