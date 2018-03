Sylva Bogaerts naar N-VA 08 maart 2018

02u49 0

Sylva Bogaerts, huidig gemeenteraadslid voor NCD in Buggenhout, krijgt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een plaats op de lijst van N-VA. Dat maakt de partij bekend naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.





Bogaerts nam de beslissing voor de overstap na de beslissing van burgemeester Tom Van Herreweghe om te stoppen met politiek. Daardoor houdt ook zijn partij NCD op te bestaan. "Maar ik wil wel graag nog politiek bezig blijven", zegt Bogaerts.





"Bij N-VA vind ik het meeste aansluiting en daarom maak ik de overstap naar hen." Bogaerts is geen onbekende in Buggenhout. Ze is onder andere voorzitter van de zwemclub Krokkebaas en is lid van de oudervereniging van de vrije basisschool Sint-Vincentius van Buggenhout. "We zijn erg blij met Sylva een sterke vrouw extra op de lijst te kunnen hebben", zegt Jean-Pierre Willems van N-VA. "Ze krijgt een prominente plaats."





(DND)