Supporters genieten van koers en ambiance 24 mei 2018

Wielerliefhebbers in Buggenhout kwamen gisteren helemaal aan hun trekken. De bosgemeente was opnieuw gastgemeente voor de eerste rit van de Baloise Belgium Tour. Dat betekende niet alleen een start én finish in Buggenhout, maar ook nog eens drie plaatselijke doortochten door de gemeente. Het parcours daarvoor strekte zich zelfs uit tot Dendermonde en Lebbeke. Overal stonden heel wat nieuwsgierigen en supporters langs de kant van de weg om de wielrenners voorbij te zien rijden. Vooral in Buggenhout was heel wat volk samen te vinden. Apotheose van de dag vond plaats op de Provinciale Baan ter hoogte van het kerkje van de Briel. Niet alleen reden daar de renners over de finish, daar barstte vervolgens ook een volksfeest los. Het was aan Swoop om dat feest op gang te trappen en voor ambiance te zorgen. Daarna waren er nog optredens van Willy Sommers en Kate Ryan, gevolgd door DJ Sven Ornelis en DJ Joost achter de draaitafels. Het leverde alleen maar tevreden gezichten op. Dat was ook het geval bij wielerclub De Goeien, die al jaren haar medewerking verleent aan de komst van de Belgium Baloise Tour in Buggenhout. "We zijn erg trots op deze organisatie. Hier komt heel veel bij kijken", zegt Dirk Van der Jeught. "Zo worden er bijvoorbeeld meer dan honderd seingevers ingezet en zijn dertig politiemanschappen op de baan. We zijn blij dat ook bij deze twaalfde editie alles vlot verloopt." (DND)