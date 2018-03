Succesvolle paddenoverzet aan Damstraat 27 maart 2018

De paddenoverzetactie aan de Damstraat in Opdorp is momenteel een groot succes. Vrijwilligers van Natuurpunt en de Milieuraad van Buggenhout zetten al meer dan zevenhonderd amfibieën de straat over. De heentrek is nog volop bezig zodat het aantal padden, kikkers en salamanders dat geholpen wordt, nog verder zal oplopen. "En dan moet daarna ook nog de terugtrek plaatsvinden", zegt Luc Verhelst. "Ook dan is hulp van vrijwilligers voor de overzet nodig." Langs de Damstraat is aan beide zijden van de weg een afspanning geplaatst en zijn emmers in de grond gegraven. Daarin komen padden en kikkers terecht tijdens hun trek naar de poel om zich daar voort te planten. Vrijwilligers zetten ze dan manueel de strat over. Wie nog wil helpen bij de overzet, kan contact opnemen via verhelstluc@gmail.com. (DND)