Succesvolle bier Kroeger krijgt een donkere winterversie Nele Dooms

22 november 2018

11u21 0 Buggenhout De Kroeger, het bier van vrienden Roel Van de Voorde, Kristof Cooremans en Gert Van Achter uit Buggenhout, krijgt een stevige broer. De naam is voorlopig nog een goed bewaard geheim, maar duidelijk is dat het nieuwe brouwsel een donker winterbier wordt. Ondertussen zijn de vrienden met hun Kroeger de wereld aan het veroveren.

“Amateurbrouwers” noemen Roel Van de Voorde, Kristof Cooremans en Gert Van Achter zichzelf. Het begon allemaal met een cadeaupakket om zelf bier te brouwen dat één van hen dik tien jaar geleden kreeg. “We gingen samen aan de slag en slaagden erin een eerste aardig biertje af te leveren”, vertelt Van de Voorde. “Maar we legden de lat voor onszelf hoog en gingen voluit voor een eigen bier, volledig naar een eigen recept. Na maanden en maanden proberen en proeven werd de Kroeger een feit. Het is een licht amberkleurig bier van 6,9 graden.”

De Kroeger kwam dik anderhalf jaar geleden uit en was voor de drie vrienden de start van een succesverhaal. “We kregen heel veel positieve reacties van mensen die het bier dronken”, zegt Van Achter. “Ook horecazaken waren meteen bereid ons brouwsel te schenken. Dat breidt ondertussen alleen maar verder uit. Ondertussen kan de Kroeger in al vijftien horecazaken geproefd worden. Er is zelfs al een bierhandelaar in Peizegem die het bier aanbiedt. Wij vinden dat fantastisch, voor ons is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van ons bier kunnen genieten.”

Daar komt nu nog een extra bier bij. “We liepen al een tijdje met de ambitie rond om ook een bruin bier te lanceren”, zegt Cooremans. “Dat leunt meer aan bij winterbieren. We kregen al heel veel vraag van bierliefhebbers om zo’n bier uit te brengen en daar komen we nu aan tegemoet. We kozen weer volledig voor een eigen smakenpallet. We zijn dan wel drie vrienden, maar we hebben we elk een heel verschillende smaakvoorkeur. Net zoals met onze eerste Kroeger hebben we opnieuw elkaars smaken afgetast en geprobeerd een bier te maken waar ieders voorkeur in zit.”

Een naam voor het nieuwe winterbier, overigens 7,5 graden sterk, geven de vrienden nog niet vrij. Om de spanning erin te houden, lanceren ze daarover tips op hun facebook-pagina. De primeur om het nieuwe bier te proeven is voor aanstaande zondag weggelegd. Aanwezigen bij de opening van de gerestaureerde ijskelder in Opdorp zullen het bier te drinken krijgen. “We zijn erg benieuwd hoe het onthaald zal worden”, klinkt het.

Ondertussen verovert de Kroeger trouwens de wereld. “We houden op een wereldkaart bij in welke landen de Kroeger al gedronken is”, zegt Van Achter. “We vragen onze enthousiaste fans steevast om Kroeger mee te nemen op reis en ter plaatse te nuttigen. Zo is ons bier al in 58 landen geweest. Daar zijn we best trots op. Voor 2019 hebben we in die zin nog een nieuwe idee. We roepen onze bierdrinkers op om een passend gerecht te maken met Kroeger. Dat zal wellicht lekkere gerechten en leuke foto’s opleveren.”

Om winst is het de drie vrienden niet te doen, integendeel. “We zijn amateurbrouwers en dit moet een hobby blijven, ook al merken we dat de respons groeit”, zegt Van Achter. “We moeten toch stilaan beginnen uitkijken naar andere brouwerijen om ons te ondersteunen, zodat we wat meer volumes kunnen aanbieden. We steken hier momenteel heel veel tijd en energie in, maar genieten vooral van de leuke feedback die we krijgen. Blijft er al eens een centje over, dan gaat dat naar het goede doel.”

Info: www.kroeger.be.