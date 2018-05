Subsidie voor zwaluwnesten 22 mei 2018

Het gemeentebestuur van Buggenhout geeft een subsidie aan inwoners die aan hun woning bewoonde nesten van huiszwaluwen en boerenzwaluwen laten hangen. Daarmee wil de gemeente ervoor zorgen dat zwaluwen voldoende nestplaatsen hebben.





Zwaluwen vertoeven graag in de nabijheid van mensen. Boerenzwaluwen vliegen graag in en uit stallen, huiszwaluwen nestelen onder dakgoten en gierzwaluwen zoeken gaatjes op in allerlei oude gebouwen. Met een paar kleine ingrepen kunnen bewoners de vogels helpen. Afhankelijk van het aantal bezette nesten, varieert de subsidie van 50 tot 125 euro. Je kunt tot 1 juni een aanvraag indienen bij de milieudienst. Meer info op www.buggenhout.be. (DND)