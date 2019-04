Studio Tibo leert striptekenen in bib Nele Dooms

02 april 2019

De bibliotheek van Buggenhout organiseert op zaterdag 6 april een workshop striptekenen. De activiteit kadert in de Jeugdboekenmaand die momenteel loopt. Iedereen is welkom om stripverhalen te leren maken. Voor de professionele begeleiding zorgt Studio TIBO. Die leert de deelnemers alle knepen van het striptekenvak. De workshop begint om 10 uur en duurt tot 12.30 uur. Jongeren van 10 tot 16 jaar kunnen meedoen. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. Deelnemen is gratis. Info en inschrijvingen: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.