Streekgenoten op N-VA-lijst 27 juni 2018

02u46 0

Lebbeke





Op de N-VA-lijst Oost-Vlaanderen voor de provincieraadsverkiezingen zijn verschillende streekgenoten te vinden. De arrondissementen Waas en Dender hebben hun kandidaten voorgesteld. Op plaats 3 staat An Vervliet uit Lebbeke. Zij zetelt nu al in de provincieraad. Ward Vrancken uit Buggenhout is plaats 5 toebedeeld. En Robby Van Der Stockt uit Hamme neemt plaats 10 in. (DND)