Storm zindert na: ravage in en rond sporthal De Pit door afgerukte zonnepanelen

11 maart 2019

13u07 4 Buggenhout Het is momenteel alle hens aan dek in de sporthal De Pit. De storm van zondag heeft er voor aanzienlijke schade gezorgd. Zonnepanelen werden van het dak van het complex gerukt en richtten een ravage aan in en rond het gebouw. Het is voorlopig onduidelijk hoe lang de sporthal onbruikbaar zal zijn.

Het gemeentebestuur pakte er meer dan vijf jaar geleden nog zwaar mee uit: gemeentelijke gebouwen werden uitgerust met honderden zonnepanelen. ‘De Pit’, aan de Platteput, zou daardoor volledig op groene stroom draaien. Daarvoor werden niet minder dan 874 zonnepanelen op de daken van de sporthal en het cultuurcentrum geïnstalleerd. Ook andere gemeentelijke gebouwen, zoals OCMW en de gemeenteschool, kregen zonnepanelen. Het leverde de gemeente sindsdien een serieuze besparing op de energiefactuur op. Maar door de zware storm die zondag lelijk huis hield in de regio, zorgen die zonnepanelen nu voor aanzienlijke schade.

Hoofdtechnieker Johan Bettens is een hele maandag aan de slag om schade op te meten in en rond de sporthal en te redden wat te redden valt. “Een zestigtal zonnepanelen zijn door de storm losgerukt van het hoogste dak”, legt de man uit. “Die zijn vervolgens op de zonnepanelen op het lager gelegen dak gevallen. In totaal is een derde van het totale aantal panelen vernield. Bovendien zijn door het losrukken van de panelen op verschillende plaatsen gaten in het dak ontstaan. Die waterlekken zorgen natuurlijk voor extra schade.”

Hinder proberen beperken

Overal in het gebouw, zoals cafetaria, vergaderzalen en kleine sportzaal aan de voorzijde, staan ondertussen emmers verspreid om insijpelend water dat binnenkomt door de lekken in het dak op te vangen. Door de storm werd ook de communicatiemast van De Pit geraakt, met storingen tot gevolg. De gemeentelijke diensten zijn daardoor niet bereikbaar, met uitzondering van de sociale dienst in het Administratief Centrum.

Een badmintontornooi dat zondag bezig was, werd meteen stilgelegd toen de zonnepanelen los kwamen. Iedereen verliet de sporthal. Bij de start van de nieuwe werkweek is er alleen wat personeel aanwezig. “Zij zijn volop bezig om de schade te inventariseren en bekijken hoe alles kan opgelost worden”, zegt schepen van Sport Geert Mannaert (CD&V). “Wat een ellende! Het is voorlopig niet duidelijk of de sporthal de komende dagen bruikbaar is. Dinsdagochtend vindt daarover een overleg plaats. We hopen de hinder te beperken.”

Naast de ravage die de zonnepanelen van De Pit aanrichtten, werden ook zonnepanelen van het OCMW-gebouw afgerukt. “Over de zonnepanelen die op de daken van de gemeenteschool, zwembad en boven de cultuurzaal van De Pit liggen, kregen we geen schademeldingen binnen”, zegt schepen van Milieu en Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “De eigenaar van de zonne-installaties is alleszins al verwittigd om schadebestekken op te maken voor de verzekering. We hebben maar één doel: het herstel zo snel als mogelijk mogelijk te laten uitvoeren.”