Steven Creyelman fractievoorzitter Vlaams Belang Nele Dooms

07 januari 2019

18u00 0

Steven Creyelman wordt fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de nieuwe Buggenhoutse gemeenteraad. Dat is zopas beslist tijdens de eerste fractievergadering van de partij, die met vier verkozenen op de oppositiebanken zal zitten. Naast nieuwkomers Joris Verhaegen, Stef Buys en Anny Crick, heeft Creyelman al twaalf jaar ervaring in de gemeenteraad, zodat de partij het logisch vond hem als fractieleider aan te duiden. “We willen ons de komende zes jaar tonen en laten opmerken met dossierkennis en stijlvolle oppositie”, zegt Creyelman. Onze fractie zal bewijzen dat ze het vertrouwen van de kiezer waard is. Als oppositiepartij zullen we elk dossier beoordelen op basis van inhoud en niet op basis van afkomst. We hopen van de huidige meerderheid hetzelfde. De manier waarop het Vlaams Belang oppositie zal voeren, ook al zijn we nu met vier in plaats van met één, zal niet wezenlijk veranderen. Zacht wanneer het kan, hard wanneer het moet, maar altijd constructief én nooit de man spelend.”