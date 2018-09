Stef Buys vervoegt lijst Vlaams Belang Nele Dooms

07 september 2018

09u43 0 Buggenhout Stef Buys, alom gekend in Buggenhout als bezige bij, creatief talent en acteur bij tal van amateurgezelschappen, vervoegt het Vlaams Belang. Hij wordt lijsttrekker van de tweede kolom voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Met de toezegging van Stef Buys (62) om kandidaat te zijn voor Vlaams Belang heeft de partij van lijsttrekker Steven Creyelman haar lijst volledig klaar nu. Met 23 namen trekt de Buggenhoutse afdeling voor de derde keer op rij met een voltallige lijst naar de kiezer. "Meer dan de helft ervan zijn ook nieuwe namen. Er was bijzonder veel interesse en enthousiasme om onze ploeg te versterken", zegt Creyelman, momenteel gemeenteraadslid.

Met Stef Buys tovert de partij "een wit konijn" uit zijn hoed. De Buggenhoutenaar krijgt plaats 13, bovenaan de tweede kolom. "Ik heb niet moeten twijfelen om toe te zeggen", zegt Buys. "Door mijn bezigheden in tal van verenigingen sta ik volop in het Buggenhouts leven en weet ik dus goed wat er leeft in de gemeente. Dat kan helpen om zaken te verbeteren."

"Bovendien heb ik Steven Creyelman altijd erg weten te waarderen. Om zijn inzet voor de gemeente, zijn dossierkennis en zijn wil om voor de inwoners op te komen", argumenteert Buys verder. "Als zo iemand je vraagt om mee te doen, zeg je 'ja'. Ik ben blij deel te mogen uitmaken van zijn team."

Buys was meer dan dertig jaar ambtenaar bij Justitie, waarvan meer dan vijftien jaar vaste man achter de infobalie van het Justitiepaleis in Dendermonde. Sinds 2016 is hij met pensioen. "Dat geeft tijd voor andere dingen", zegt hij. "Om me politiek te engageren bijvoorbeeld."

Bij het Buggenhoutse Vlaams Belang zien ze Buys graag komen. "Hij is een regelrechte aanwinst voor onze partij", zegt Creyelman. "Ik ben er zeker van dat heel wat andere partijen ons nu benijden. En terecht!"