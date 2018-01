Steakfestijn bij duivenmaatschappij 30 januari 2018

Duivenmaatschappij Den Belg van Buggenhout houdt op zondag 4 februari haar eetfestijn. Op het menu staat steak met diverse sauzen. Er is ook zalm in kreeftensaus en vol-au-vent te verkrijgen. Smullen kan van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in zaal Torenhof, Putweg in Opstal. Er zijn ook maaltijden af te halen vanaf 11.15 uur. Info en inschrijvingen op het nummer 0479/79.66.88. (DND)