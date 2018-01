Startschot voor verkoop Pennekes 02u36 0

Sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn start met de verkoop van sociale bouwgrond in de nieuwe verkaveling Pennekes in Opstal. Dat gebeurt in samenwerking met het gemeentebestuur van Buggenhout. De nieuwe wijk Pennekes is momenteel volop in opbouw. De bouwmaatschappij voorziet hier de realisatie van 21 sociale kavels en de bouw van 29 appartementen. Pennekes bevindt zich tussen de Varentstraat en de Blauwselstraat in Opstal. Voor de verkoop van de 21 sociale bouwgronden aan het Hoogbos, de nieuwe straat tussen Varentstraat en Broekstraat, is nu het startschot gegeven. De kavels zijn te koop tegen 75 procent van de gangbare marktprijs. "Dat is een unieke kans voor jonge mensen om betaalbare grond in eigen gemeente aan te kopen", zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). De percelen dienen voor gesloten of halfopen bebouwing. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale kavel moet een kandidaat-koper meerderjarig zijn en voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Inschrijven kan bij Volkswelzijn, Serbosstraat 2/16 in Dendermonde. Info: 052/21.68.79.





(DND)