Sporthal De Pit kan open blijven dankzij voorlopige herstellingen Nele Dooms

12 maart 2019

13u38 2 Buggenhout Dankzij een reeks voorlopige herstellingen kan sporthal De Pit, aan de Platteput in Buggenhout, open blijven. Gebruikers hoeven hun activiteiten niet te staken. Een grondig herstel van de stormschade is voorzien op langere termijn.

De zware storm van zondag spaarde sporthal De Pit niet. Een derde van de meer dan zestig zonnepanelen die op het dak van het complex liggen, werden vernield. Bovendien zorgden losgerukte zonnepanelen ook voor een ravage in en rond het gebouw. Op verschillende plaatsen in de daken boven het sporthalgedeelte ontstonden gaten. Die waterlekken zorgden voor extra schade. Maandag stonden over het hele gebouw emmers en dweilen verspreid om water op te vangen.

“Maar er is goed nieuws voor de werking van de sporthal”, zegt schepen van Sport Geert Mannaert (CD&V). “Alle activiteiten kunnen gewoon blijven doorgaan. Op het hoogste dak boven de grote sportzaal werden wel zonnepanelen weggerukt, maar de eigenlijke schade aan het dak zelf bleef daar beperkt. De gaten daar zijn gedicht, zodat lekken er al verleden tijd zijn. Grotere schade liep het lager gelegen dak boven cafetaria en polyvalente zaal op, omdat daar de losgerukte panelen op terecht kwamen. Maar ook daar zijn al voorlopige herstellingen uitgevoerd. Zo kunnen we bezoekers blijven ontvangen.”

Duidelijk is wel dat aan het gebouw grote en grondige herstellingswerken nodig zijn om de schade helemaal te verhelpen. “Die zijn gepland op langere termijn”, zegt Mannaert. “Er moet ook eerst nog grondig nagekeken worden hoe groot de waterschade overal is, zodat die dan meteen ook kan meegepakt worden.”