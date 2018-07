Spelletjesparty in bib 13 juli 2018

De bibliotheek van Buggenhout houdt op morgen een spelletjesparty. Het initiatief moet het speelbos, de speelgoedcollectie van de bib extra in de verf zetten. Tussen 9.30 en 12.30 uur is iedereen welkom om alle speelgoed te ontdekken. Er zijn onder andere verkleedgerief, gezelschapsspelletjes, puzzels en zelfs fietsjes ter beschikking. De bib is te vinden op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. (DND)