Speelbank voor leuke krokusvakantie Nele Dooms

28 februari 2019

15u00 0 Buggenhout Wie op zoek is naar leuke speelactiviteiten tijdens de krokusvakantie, kan die vinden op Wie op zoek is naar leuke speelactiviteiten tijdens de krokusvakantie, kan die vinden op speelbank.be . CD&V Buggenhout biedt die aan in aanloop van de Prikkeldag op dinsdag 12 maart.

“In het kader van de Week van de Zorg, willen we de aandacht vestigen op de ontwikkeling van het jonge brein”, zegt Bea Van den Broeck van CD&V Buggenhout. “Hoe kunnen we baby’s en jonge kinderen stimuleren? Hoe kunnen we spelen, voorlezen, knutselen, samen koken en genieten van de natuur. Hiervoor is de website voor iedereen toegankelijk.”

Speelbank.be inspireert kinderbegeleiders, onthaalouders, en ouders met jonge kinderen om spelen nog leuker te maken. De online database bevat speelactiviteiten voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Wie wil, kan er ook zelf speelactiviteiten toevoegen en tal van leuke speeltips vinden. “Het kan aanzetten tot experimenteren, ontdekken van de wereld, creativiteit, zelfstandigheid, bewegen, nadenken, initiatief, ondernemen, buitenspelen, taalontwikkeling, fantasiespel, grenzen verleggen, samenspelen of omgaan met diversiteit”, zegt Van den Broeck. “Speelbank.be maakt bovendien bij voorkeur gebruik van echte, zelfbedachte, kosteloze, duurzame, natuurlijke of realistische materialen.”