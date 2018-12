Soep met balletjes voor goede doel Nele Dooms

De ‘tantekes’ van de familie Vermeiren uit Buggenhout zetten een eigen actie op voor het goede doel. Ze lieten zich daarvoor inspireren door de Warmste Week van Studio Brussel. “Ook wij wilden graag een steentje bijdragen en gingen op zoek naar een goed doel”, zegt Katleen Van Dooren. “Een zinnetje onderaan een rouwbrief van een familielid, zorgde voor inspiratie. Onze opbrengst zouden we schenken aan de vzw A Touche of Rose, een psychosociaal oncologisch welzijnscentrum dat therapie aanbiedt aan alle kankerpatiënten van de Sint-Jozefkliniek in Bornem en Willebroek en hun familie.” Om de centen bij elkaar te krijgen, gingen de dames aan het koken. “we rolden liefst 3.000 balletjes en maakten 250 liter tomatensoep”, klinkt het. “We zijn de Parochiale werken Buggenhout, Grega, Primagaz, KSA en KSA Roodkapjes Buggenhout van harte dankbaar voor de steun om dit mogelijk te maken.”