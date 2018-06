Smullen voor Avalon 02 juni 2018

De vzw Avalon, die in Opstal een nursinghome voor personen met een motorische handicap heeft, organiseert dit weekend een eetfestijn. De opbrengst is bestemd voor de werking van het tehuis. Op het menu staan stoofvlees, vol-au-vent en gerookte visschotel. Smullen kan op zaterdag 2 juni, van 18 tot 21 uur, en op zondag 3 juni, van 11.30 tot 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Torenhof, aan de Putweg. Iedereen is welkom.





(DND)