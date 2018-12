Sluiting overwegen mondt uit in verkeerschaos Nele Dooms

12u18 0 Buggenhout De sluiting van drie van de vier spoorwegoverwegen in Buggenhout zorgt voor verkeerschaos. Vooral de Vierhuizen en Weiveld hebben het zwaar te verduren. Chauffeurs schuiven daar aan in ellenlange files, zeker tijdens de ochtendspits.

Zowel de overweg in de Kerkstraat als die aan de Beukenstraat en Hooilaart zijn een maand gesloten. Ze bevinden zich alledrie op de spoorlijn 53 tussen Dendermonde en Londerzeel, die Buggenhouts grondgebied volledig doorkruist. Omdat de spoorwegovergangen er slecht bij lagen, beslisten de Spoorwegen om ze volledig te vernieuwen.

Dat die werken bij alle drie de overwegen gelijktijdig zou gebeuren, stuitte op protest bij het Buggenhoutse gemeentebestuur. Maar het verzoek om de werken te spreiden, stuitte op een njet bij de Spoorwegen. “Als we er echt op stonden om een overweg minder te laten sluiten, dan zou die ook later niet vernieuwd worden en door de slechte staat definitief afgesloten worden. Zo kregen we te horen bij de vervoersmaatschappij”, legt schepen Wim Mommaers (N-VA) uit. “We stonden dus met onze rug tegen de muur.”

Al het verkeer dat spoorlijn 53 in Buggenhout moet kruisen, kan dat momenteel alleen via het Weiveld. Met omleidingen en signalisatie probeert de gemeente zoveel mogelijk chauffeurs op voorhand al om te leiden langs Baasrode-Zuid. Op beide plaatsen doen zich serieuze files voor.

“Er was ernstig gevreesd voor verkeersellende aan Weiveld en Vierhuizen, maar aanvankelijk leek de hinder nogal mee te vallen”, zegt Franky Rogiers, bewoner van de Vierhuizen. “Door een parkeerverbod in de Vierhuizen en Weiveld, kon het extra verkeer dat er passeerde nog vrij vlot doorstromen zonder gevaarlijke toestanden. Maar sinds ook de overweg aan de Hooilaart gesloten is, is het echt vreselijk. Het verkeer is nog veel drukker geworden, met alle gevolgen van dien.”

De ellende toont zich vooral tijdens de ochtendspits en op het einde van de schooldag. Maandagochtend bijvoorbeeld was er geen doorkomen aan. Wagens stonden in beide richtingen van de overweg aan het Weiveld aan te schuiven. De file reikte zelfs tot voorbije café Vierhuizen. De politie moest ter plaatse komen om het verkeer aan de overweg te regelen, in de hoop alles iets vlotter te doen verlopen.

De werken aan de drie spoorwegoverwegen moeten klaar zijn tegen 14 december. Het ziet ernaar uit dat het tot dan nagelbijten blijft.