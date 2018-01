Slechts vijf procent rijdt zonder correcte verlichting 25 januari 2018

02u49 0

De politie van Buggenhout/Lebbeke heeft een nieuwe controleactie gehouden op het gebruik van fietsverlichting. De zone kan positieve cijfers voorleggen in vergelijking met het begin van de winter. Toen was nog ruim 10 procent in overtreding. Bij de laatste controle was er vijf procent van de bestuurders die geen correcte verlichting had. Er werden in totaal 128 fietsen en bromfietsers gecontroleerd. Daarvan waren er zes hardleerse bestuurders die een proces-verbaal in hun bus mogen verwachten. De bestuurders jonger dan zestien zullen een verkeersles mogen volgen. De overtreders die ouder zijn dan zestien krijgen een dossier dat aan het parket wordt overgebracht. De overtreders ouder dan achttien kregen een onmiddellijke inning van 58 euro. (KBD)