Slechts één kanidaat, nieuwe aanbesteding voor bouw brandweerkazerne Nele Dooms

28 augustus 2018

16u55 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout voert een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne.

Er bleek bij de eerste procedure maar één aannemer kandidaat voor de werken. Bovendien bleek er een administratieve fout gemaakt te zijn, zodat het schepencollege het beter vond de procedure helemaal te hernemen. De gemeenteraad ging daarmee akkoord. De bouw van de nieuwe brandweerkazerne loopt hier maar een beperkte vertraging door op. Een nieuwe brandweerkazerne is dringend nodig in Buggenhout, omdat de huidige aan het Stationsplein versleten en te klein is.

De nieuwbouw komt aan de Kerkhofstraat. Het wordt een complex van 1.200 vierkante meter groot, met daarrond parking, een oefenterrein en een bufferbekken voor regenwater. In het gebouw is ruimte voor acht brandweervoertuigen. Het gelijkvloers krijgt ook voldoende kleedruimte met aparte lokalen voor mannen en vrouwen. Op een eerste verdieping zijn vergader- en leslokalen, ontspanningsruimte en eetzaal en zelfs een klein buitenterras voorzien. De voorgevel krijgt een heel open structuur, met veel glas en geperforeerd staal. De nieuwbouw zal 1,6 miljoen euro kosten.