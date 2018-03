Slakken zorgen voorlopig zonder narcissen voor lente 10 maart 2018

02u53 0 Buggenhout De start van de Lente Op den Dries moet het voorlopig zonder bloeiende narcissen stellen. Die staan door het koude weer nog niet open. De kunstig versierde slakken zorgen vanaf dit weekend alleen voor kleur op het plein.

Het zijn drukke dagen voor de leden van Middenstand Opdorp Leeft. Zij zijn volop in de weer om 350 mooi opgesmukte polyesteren slakken een plaats te geven op de Dries. "En dat is dit jaar geen sinecure", zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. "De ondergrond is, door het recente vriesweer, nog erg hard. Er kwam een boor aan te pas om de paaltjes van de infobordjes naast de slakken in de grond te krijgen."





Dat duizenden paasbloemen dit jaar nog niet aan bloeien toe zijn, is een beetje domper op de vreugde. "Maar met wat geluk is het volgende week wel zover", zegt Coppens. "En dan hebben we alsnog drie weken een mooie openlucht expo tussen de gele bloemen." Om vandalisme of diefstal van de slakken te voorkomen, zal de politie extra patrouilleren. "Ook MOL-leden zullen met regelmaat van de klok passeren aan de Dries. En we roepen de buurtbewoners op om mee voor wat extra sociale controle te zorgen", klinkt het. De officiële opening van Lente Op De Dries vindt zondag 11 maart om 10.30 uur plaats. Op het kerkplein is een receptie voorzien. Als hapjes zijn, toepasselijk, onder andere escargots voorzien. (DND)