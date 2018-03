Slak in brokstukken 27 maart 2018

Op de Dries in Opdorp, in de buurt van de petanquebaan, ligt een slak in brokstukken. De scherven zijn er na een druk bezochte openlucht tentoonstelling 'Lente Op den Dries' voorbije zondag. Het gaat om één van de 350 kunstig versierde slakken die Middenstand Opdorp Leeft (MOL) deze maand tussen de bloeiende narcissen tentoon stelt. De organisatoren betreuren de zaak. "Overal staan bordjes met ludieke spreuken om de mensten te sensibiliseren en bezoekers te waarschuwen om voorzichtig te zijn", zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. "De slakken uit polyester zijn helemaal niet bestemd om op te gaan zitten of op te spelen. Toch merken we dat veel ouders hun kinderen op dat vlak maar laten begaan, met alle gevolgen van dien. Zo is er nu een eerste slachtoffer gevallen. Laat ons hopen dat het daarbij blijft. Al deze slakken zijn betaald door sponsors en hebben toch flink wat waarde." (DND)