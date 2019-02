SiViBu werkt met hele school rond tolerantie Nele Dooms

25 februari 2019

De hele school van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout gaat actief aan de slag om te werken rond tolerantie en polarisering tegen te gaan. Het project komt er nadat leerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneel, ondersteund personeel en directie allemaal samen maar de spektakelmusical 40-45 gingen kijken. “De leerlingen waren danig onder de indruk van de musical en het verhaal”, zegt directeur Nele De Bie. “De voorstelling liet zichtbaar sporen na bij onze jongeren. Tijdens de vele nabesprekingen werd er één zaak duidelijk: we willen nooit meer oorlog. Daar besloten we verder mee aan de slag te gaan.” In het kader van de antipestweek stelden de leerlingen een charter op waarin ze beloven om op een correcte, tolerante manier met elkaar samen te leven. De leerlingen van 4 wetenschappen en 4 economie zorgden bovendien op school voor een speciale muur waarop alle leerlingen hun wensen kunnen uitdrukken.