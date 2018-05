Sister Mary bedankt organisatoren Vastenvoettocht 17 mei 2018

02u35 0

De kloostergemeenschap van Buggenhout heeft Sister Mary uit India op bezoek gekregen. Ze kwam er langs om een afvaardiging van de Vastenvoettocht te bedanken. De sponsortocht, waaraan jaarlijks duizenden deelnemen, levert geld op voor het goede doel in de derde wereld. Ook Zuster Mary krijgt daar een deel van. "Ze is de drijvende kracht achter één van de projecten die de vzw Vanakam lopen heeft in Zuid-India", zegt Luc Van Driessche van de Vastenvoettocht. "Sister Mary was tot voor kort directrice van een meisjesschool met een drieduizendtal leerlingen. Daar komt ze nu over vertellen. Zo weten we dat de opbrengst van onze Vastenvoettocht welbesteed is", besluit Luc Van Driessche van de Vastenvoettocht. (DND)