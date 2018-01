Sint-Sebastiaansgilde kroont koning 02u46 0 Foto Geert De Rycke

De boogschietvereniging Sint-Sebastiaansgilde heeft een Koning in de rangen. Die werd in de bloemetjes gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie van Middenstand Opdorp Leeft (MOL) in Zaal Madelon. In het bijzijn van MOL-voorzitter Erik Coppens en voorzitter van de Sint-Sebastiaansgilde Leo Van Campenhout werd Johan Meert tot koning gekroond. "Hij slaagde erin om bij onze schieting zes keer de hoofdvogel naar beneden te schieten en werd daardoor winnaar", zegt Van Campenhout. "Als hij drie keer Koning weet te worden, wordt hij tot Keizer gekroond". De Sint-Sebastiaansgilde, die bestaat sinds 1544, stelt het erg goed. Boogschieten doen de leden met regelmaat van de klok op de Dries in Opdorp.





(DND)