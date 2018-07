Sint-Kristoffel krijgt nieuw leven ingeblazen PAND MET MEER DAN 50 JAAR GESCHIEDENIS VORMT DECOR VOOR BRASSERIE FOREEST NELE DOOMS

13 juli 2018

02u47 0 Buggenhout Rust en lekker, gezond eten. Daarmee blazen Kris Van den Eede en Mieke Robberechts nieuw leven in een pand met meer dan vijftig jaar geschiedenis. Het vroeger alom gekende Sint-Kristoffel aan Buggenhout Bos is voortaan Brasserie Foreest.

Een pand midden in het groen, daar waren Kris Van den Eede en Mieke Robberechts al een hele tijd naar op zoek om een eigen horecazaak uit te baten. Ze vonden de ideale locatie aan de Kasteelstraat, midden Buggenhout Bos, in de vroegere Sint-Kristoffel. "Een pand, geklasseerd én met historische waarde", weet Van den Eede. "De jongste tien jaar stond het leeg, maar mensen hebben er vijftig jaar lang kunnen genieten van eten en drinken."





De plaats verwierf vooral in de jaren tachtig naam en faam. Toen hield Jeanneke, alom gekend in Buggenhout, er café. "Velen herinneren zich ook de omvangrijke speeltuin", zegt Robberechts. Eind april kregen Van den Eede en Robberechts de sleutels in handen. Anderhalve maand lang bouwden ze intensief aan een nieuw interieur. Met veertig zitplaatsen doet de brasserie erg ruim aan. Gebruik van veel hout en groene accenten zorgen voor een oase van rust. "Dat is ook het opzet van Foreest: de unieke band met de natuur en de rijke historiek herstellen en letterlijk een rustpunt zijn in deze hectische tijden", zeggen de twee.





Voor Kris Van den Eede betekent de opening van de brasserie een fameuze carrièreswitch. Twintig jaar lang was hij actief in de retail binnen de voedingsindustrie. "Ik droomde er echter al lang van om een horecazaak te openen", zegt hij. "Ik hou van het contact met mensen en wilde heel graag een plaats bieden waar iedereen zich kan ontspannen. Ik heb ondertussen een koksopleiding gevolgd. Momenteel laat ik me nog bijstaan in de keuken, maar na verloop van tijd zou ik er toch zelf chef-kok worden."





Robberechts runt sinds 2010 haar eigen schoonheidsinstituut in Wemmel en is gediplomeerde voetrelflexologe en gezondheidsconsulent. In het weekend zal ze meedraaien in Foreest. "Omdat ik elke dag bezig ben als gezondheidscoach, laat dat zich ook in de brasserie vertalen", zegt ze. "We gaan voor gezonde voeding, biologisch als het kan."





De naam Foreest is niet toevallig gekozen. "Het is Middelnederlands voor woud", klinkt het. "In de twaalfde eeuw behoorde Buggenhout Bos dan ook tot het duizend hectare grote Beuckenhoud. Vandaag is het bos nog zo'n 200 hectare groot. Er zijn tal van wandel-, loop-, en fietsroutes. Wij zijn alvast erg blij dat we met onze brasserie het bos nog een extra meerwaarde kunnen bieden."





Info: www.brasserieforeest.be.