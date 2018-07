Sint-Gregoriuskoor trekt naar Vlaamse Ardennen 17 juli 2018

De leden van het Sint-Gregoriuskoor van Buggenhout hebben er hun jaarlijkse zomeruitstap opzitten. Daarvoor trokken ze naar de Vlaamse Ardennen. Onder andere een bezoek aan de Grote Markt en brouwerij Roman in Oudenaarde en het Abtenhuis en Bakkerij Nevens in Geraardsbergen stonden op het programma. "We leerden er hoe mattentaarten worden gemaakt en mochten ze ook proeven", zegt Etienne Hermans. "Natuurlijk ontbrak ook een bezoek aan de Muur, de kapel, de oriëntatietafel van Oudenberg en de Grote Markt met zijn Manneke Pis niet tijdens onze uitstap."





De dag eindigde in Overboelare met een bezoek aan een pottenbakker.





(DND)