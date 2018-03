Showroom voor brandweerwagens BOUW KAZERNE MET GLAZEN GEVEL START NOG DIT JAAR NELE DOOMS

24 maart 2018

02u48 0 Buggenhout De gemeenteraad van Buggenhout heeft zijn fiat gegeven voor de plannen van een nieuwe brandweerkazerne aan de Kerkhofstraat. De bouw start nog dit jaar. Het vrijwilligerskorps zal dan eindelijk een beter onderkomen krijgen.

Dat er een nieuwe brandweerkazerne in Buggenhout moet komen, daar is iedereen van overtuigd. Er zijn ook al jaren plannen rond, maar onder andere de vorming van de nieuwe brandweerzone Oost, waar Buggenhout deel van uitmaakt, veroorzaakte vertraging. Ondertussen zitten de vrijwillige brandweermannen van de bosgemeente gehuisvest in slechte omstandigheden. De huidige kazerne aan het Stationsplein is immers te klein en tot de naad versleten. "Al tien jaar blijkt uit inspectieverslagen dat de kazerne niet meer voldoet", zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). "Ik ben dan ook erg blij dat een nieuwbouw eindelijk concreet wordt. Dit is het laatste grote dossier deze legislatuur. Het is een werk van lange adem geweest."





Extra wagen

De toekomstige brandweerkazerne komt aan de Kerkhofstraat. Het complex zelf zal 1.200 vierkante meter groot zijn. Daarrond worden voldoende parkeerruimte, een oefenterrein en een bufferbekken voor regenwater voorzien. "In het gebouw zal ruimte zijn voor acht brandweervoertuigen", zegt Van Herreweghe. "Momenteel beschikt ons korps er over zeven. Er komt er dus nog één bij. Dat is nodig gezien het grote gebied dat Buggenhout binnen de zone voor zijn rekening neemt, dat loopt tot Baasrode en Peizegem. We schakelen ook over op Scandinavische modellen. Die voertuigen zijn compacter, maar hebben een hogere waterdruk."





Achteraan binnen

Naast de voertuigenhal, krijgt de begane grond ook kleedruimte met aparte lokalen voor mannen en vrouwen. "Bedoeling is dat de brandweerlieden bij een oproep van thuis via het stationsplein komen aangereden, hun wagen op de achterzijde van het terrein parkeren en met een badge aan de achterzijde de kazerne binnengaan. Zo komen ze meteen in de kleedruimte, trekken hun outfit aan en lopen vervolgens door naar de brandweerwagens om uit te rukken. Dan rijden ze in de richting van het Weiveld. De Kerkhofstraat ligt ideaal voor korte aan- en uitrijtijden bij branden."





Terras

De nieuwe kazerne voorziet op de eerste verdieping ook vergader- en leslokalen, ontspanningsruimte en eetzaal en zelfs een klein buitenterras. "Het wordt een parel", meent Van Herreweghe. "De voorgevel krijgt een heel open structuur, met veel glas en geperforeerd staal. Iedereen die er passeert, zal altijd de brandweervoertuigen zien staan."





De nieuwbouw zal Buggenhout 1,6 miljoen euro kosten. De gemeenteraad gaf zopas groen licht voor de plannen en het aanbestedingsdossier. Bedoeling is nog voor de zomer een aannemer te vinden. Daarna kan de bouw starten.