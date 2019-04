Seth zorgt voor viergeslacht Nele Dooms

09 april 2019



De kleine Seth Seghers uit Buggenhout, geboren op 15 februari, zorgt voor een unicum in zijn familie. De kleine jongen maakt een viergeslacht compleet. Fiere pap is Kim Seghers (33) uit Buggenhout. Hij is enige zoon van Eddy Seghers. “We hadden al twee dochters en waren dus heel blij met het nieuws dat er deze keer een jongetje bij kwam”, zegt hij. “Seth werd tien daagjes te vroeg geboren, maar toch een dag later dan Valentijn hoewel de mama dat had gehoopt.” Opa is Eddy Seghers (55) uit Steenokkerzeel. Supertrotse overgrootvader is Antoine Seghers (80) uit Wolvertem.