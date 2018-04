Seniorenrestaurant vernieuwd 03 april 2018

Het OCMW van Buggenhout pakt vanaf nu uit met een vernieuwd seniorenrestaurant. Inwoners van de bosgemeente kunnen hiervoor terecht in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum, op de OCMW-campus aan de Groenlaan in Buggenhout. Vanaf 12 uur wordt elke dag een dagverse maaltijd voorgeschoteld. Bezoekers krijgen soep, een hoofdschotel en dessert aan 6,89 euro. De koffie achteraf is gratis. Meer informatie is te verkrijgen via de dienst Thuiszorg op thuiszorg@ocmwbuggenhout.be of 052/33.96.26. (DND)