Senioren vieren feest Nele Dooms

31 augustus 2018

14u58 0 Buggenhout De Seniorenraad van Buggenhout plant het volgende gemeentelijk Seniorenfeest.

Dat is een jaarlijks evenement. Het Seniorenfeest vindt plaats op woensdag 5 september. Liefhebbers mogen zich verwachten aan een lekkere maaltijd en de nodige muziek om zich aan een dansje te wagen. Het Seniorenfeest begint om 13.30 uur. Wie mee wil vieren, kan terecht in de feestzalen Ter Roest, aan de Kamerstraat in Buggenhout. De deuren gaan er open om 13 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de seniorenverenigingen van Buggenhout en aan de balies van het dienstencentrum van het OCMW aan de Groenlaan, en het Administratief en Cultureel Centrum aan de Nieuwstraat. Info: 052/33.47.87.