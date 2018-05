Senioren Okra bezoeken bedrijf luierproducent Ontex 01 juni 2018

De senioren van vereniging Okra Opdorp hebben er een bezoek aan bedrijf Ontex in Buggenhout opzitten. De deelnemers aan de uitstap maakten kennis met de werking van de luierproducent.





"Hoe verwerkt men grondstoffen via technologische weg tot kwaliteitsvolle eindproducten? Dit was de vraag van vele leden tijdens het bezoek", vertelt Emiel Daelemans van Okra Opdorp. "Een begeleide rondleiding in het bedrijf bracht duidelijkheid. Het was indrukwekkend en onze leden zijn blij met de extra ervaring."





(DND)