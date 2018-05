Seizoensvoorstelling in De Pit 01 juni 2018

Wie wil ontdekken wat er tijdens het nieuwe seizoen op de planken staat in Gemeenschapscentrum De Pit, kan daarvoor vanavond, vrijdag 1 juni, terecht op een infomoment.





Bezoekers krijgen vanaf 20 uur een voorsmaakje van wat er mag verwacht worden. Aansluitend is een optreden van 'Les Tigresses Rouges' voorzien. Deze muzikanten brengen meerstemmig muzikaal cabaret in het Nederlands en het Frans.





Deze voorstelling is gratis. Geïnteresseerden zijn welkom in De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Info: www.gcdepit.be. (DND)