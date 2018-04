Seingevers voor Baloise Belgium Tour gezocht 09 april 2018

Buggenhout mag dit jaar weer rekenen op het bezoek van de Baloise Belgium Tour, of de Ronde van België. Op dinsdag 22 mei vindt er een ploegenvoorstelling plaats op het kerkplein in het centrum. Op woensdag 23 mei vindt de rit Buggenhout-Buggenhout plaats.





De renners zullen aan het kerkplein vertrekken, enkele plaatselijke rondes rijden vooraleer ze serieus wat kilometers gaan malen om vervolgens te finishen op de Provinciale Baan in de bosgemeente. Om die dag mee ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt, is de gemeente op zoek naar vrijwilligers die seingever willen zijn. Zij zullen ingezet worden voor de lokale doortocht op woensdag 23 mei.





Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Dirk Van der Jeugt via dirk@buggenhout.com. (DND)