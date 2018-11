Schrijfmarathon in bibliotheek Nele Dooms

29 november 2018

In de bibliotheek van Buggenhout vindt, naar jaarlijkse traditie, gedurende de maand december een schrijfmarathon voor Amnesty International plaats. Deelnemen aan de actie ‘Schrijf ze vrij’ kan vanaf 1 december. De bibliotheek zorgt dit jaar voor nog extra stimulans door enkele ‘zitdagen’ te organiseren. Vrijwilligers staan dan klaar om bezoekers op weg te helpen. Ze zitten klaar in hoofdbibliotheek, in het Administratief en Cultureel Centrum aan de Nieuwstraat, op woensdagen 5 en 12 december, telkens tussen 15 en 17 uur. Ook op zaterdagen 8 en 15 december, tussen 10.30 en 12.30 uur, zijn vrijwilligers aanwezig.