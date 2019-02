Schoonzussen starten samen nieuwe kledingzaak Nele Dooms

18 februari 2019

Schoonzussen Sylvie en Lesley starten samen een nieuw avontuur in Buggenhout. Ze hebben er hun eigen kledingzaak “Boutique Très Belle” in de Kerkstraat geopend. “Dertien jaar ervaring in de kledingsector bij Sylvie en twintig jaar zakelijke ervaring bij Lesley deden ons besluiten om samen een eigen zaak te beginnen”, zeggen ze. “We hebben de perfecte combinatie van ervaring, modebewustzijn en klantvriendelijkheid in onze mars.” Très Belle richt zich op hedendaags mode. “We hebben modieuze outfits in huis die voor iedereen toegankelijk zijn, en dat van maatje 34 tot 50 of zelfs 52", zegt het duo. “Verschillende merken zitten in ons aanbod. Maar waar het vooral om draait is het totaalpakket, met naast kledij ook juwelen, sjaals, riemen en handtassen.” Voor de boetiek werd het pand aan de Kerkstraat gerenoveerd, met gezellige en huiselijke sfeer.