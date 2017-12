Saaie refter maakt plaats voor brasserie GEMEENTESCHOOL BIEDT LEERLINGEN ANDER LUNCHDECOR NELE DOOMS

02u30 33 Foto Geert De Rycke Het is gezellig toeven in deze mooie 'brasserie'. Buggenhout Geen klassieke saaie refter meer voor de gemeenteschool van Opdorp. De kinderen eten er voortaan in een gezellige 'brasserie'. Rustig een praatje maken mag, evenals zelf een plaatsje kiezen en eten hoeft niet meteen na de les. De lunchkeuze is een succes. "De kinderen zijn meer ontspannen en eten beter", klinkt het in de school.

Bij de meeste scholen werkt het 's middags altijd volgens een vast en strak stramien; samen in de rij aanschuiven, altijd per klas op dezelfde plaats gaan zitten, stilzwijgend eten en daarna weer de speelplaats op.





Ondertussen houden toezichters controle op het lawaai en zien ze erop toe dat de boterhammetjes worden opgegeten. Uit onderzoek blijkt dat dit ervoor zorgt dat kinderen meer stress hebben, het eetgebeuren niet fijn vinden en als gevolg ook minder gaan eten.





Geen vaste plaats

In de gemeenteschool van Opdorp maken ze komaf met de traditionele lunchpauze in een saaie refter. Daar eten de leerlingen voortaan in een 'brasserie'. "Gedaan met een klassiek eetpatroon bij ons", zegt directeur Elke Van Hoeymissen. "De kinderen hebben geen vaste plaats meer, maar kiezen zelf waar en bij wie ze zitten om te eten. Het hoeft eigenlijk ook niet muisstil te zijn. Het enige wat we vragen, is dat ze zich gedragen zoals ze bijvoorbeeld met ouders op restaurant gaan. Praten mag, maar rustig en beleefd. En dat werkt. Als je kinderen die verantwoordelijkheid geeft, dan nemen ze die ook. Ze nemen bijvoorbeeld ook zelf hun drankje nu en maken ook even schoon als ze gedaan hebben met eten."





De leerlingen moeten bovendien niet meer meteen na de laatste les de refter in. Ze mogen perfect eerst nog buiten spelen op de speelplaats en komen later binnen, wanneer ze dat ze zelf willen. "Zo kunnen ze eerst wat energie kwijt voor ze beginnen lunchen", legt Van Hoeymissen uit.





Fijn moment

"Ze kunnen hun boterhammen opeten tussen 12 en 13 uur. Om ervoor te zorgen dat ze niet vergeten te eten, gaat er om 12.40 uur wel nog eens een belsignaal. Dat verwittigt dat het toch echt de moment wordt om iets te eten. De kinderen maken er nu zelf een fijn moment van in de eetzaal en er gaat ook geen tijd meer verloren met eerst 'stil in de rij' te gaan staan." Voor kinderen die het wel moeilijker zouden hebben met het systeem of wanneer ouders zelf vragende partij zijn voor meer controle, werkte de school een 'restaurantkaart' uit. "Kinderen die die krijgen, moeten na de lunchpauze bij de leerkracht om ze te laten ondertekenen", klinkt het. "Dat is het bewijs dat ze wel degelijk iets gegeten hebben. Er vindt dan een kleine controle plaats om te kijken of de brooddoos leeg is. Maar we hebben dit systeem nog niet moeten gebruiken."





Problemen zijn er dus niet, integendeel. Het proefproject met brasserie op donderdag en vrijdag is zo'n succes, dat de school het uitbreidt naar alle dagen van de week. "We merken bovendien dat de kinderen beter eten", zegt Van Hoeymissen. "En ook de toezichters vinden de relaxte sfeer vaak aangenamer om in te werken."