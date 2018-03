Rupsvoertuig kantelt bij oprijden vrachtwagen 09 maart 2018

02u44 0

Op het kruispunt met de Veldstraat en de Dries in Opdorp is gisterochtend een rupsvoertuig gekanteld toen hij een vrachtwagen wilde oprijden. De feiten gebeurden gisterenochtend rond 8 uur. Hoe het ongeval net kon gebeuren, is niet duidelijk. Het gevaarte bleef tussen de rampen schuin hangen. Het is ook niet bekend of het rupsvoertuig schade heeft opgelopen. Het voertuig moest opnieuw recht getrokken worden wat een hele tijd in beslag nam. Niemand raakte gewond en de hinder bleef beperkt. (KBD)