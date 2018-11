Ruilvergadering voor postzegels Nele Dooms

15 november 2018

De postzegelvereniging Torenhof van Buggenhout organiseert de komende weekends verschillende ruilvergaderingen. Verzamelaars van postzegels, postwaardestukken en munten kunnen daar terecht om met elkaar te ruilen en materiaal te bekomen tegen clubprijs. Een eerste bezoek van geïnteresseerden is vrijblijvend. Bij een tweede bezoek moet je lidgeld betalen. De ruilvergaderingen vinden plaats op zondagen 18 november en 2 en 16 december, telkens van 10 tot 12 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Torenhof op de Putweg in Buggenhout. Meer info via FK.het.torenhof@skynet.be of op 052/33.74.85.