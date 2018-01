Ruilvergadering voor postzegels 02u49 0

De postzegelclub Het Torenhof organiseert dit weekend een ruilvergadering. Verzamelaars van postzegels, postwaardestukken en munten kunnen er terecht. De beurs vindt plaats op zondag 7 januari, van 10 tot 12 uur. Ook op zondag 21 januari is nog een ruilvergadering gepland. Geïnteresseerden kunnen beide keren terecht in zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal. Iedereen is welkom. Meer informatie is te verkrijgen bij Luc Stassijns, via fk.het.torenhof@skynet.be. (DND)